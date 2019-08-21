أروى خوجلي تُسدِّد ضربة قاضية لـ(الشروق)

إشادات واسعة حُظيت بها الإعلامية أورى خوجلي وذلك عقب تألُّقها اللافت في برنامج (180 درجة) الذي قدمته في عيد الأضحى على شاشة قناة سودانية 24 واستضافت خلاله عدداً من الشخصيات المُثيرة للجدل، وفي مُقدِّمتها الناشط السياسي ذو النون، إلى جانب الفنان عبد الله البعيو ولاعب كرة القدم بكري المدينة، هذا وعلّق عددٌ كبيرٌ من رُوّاد مواقع التّواصُل الاجتماعي على تألُّق أروى بأنّه يُعتبر ضربة قاضية لقناة “الشروق” والتي قامت في وقتٍ سابقٍ بفضل تلك المذيعة وانحيازها للشارع إبان الاحتجاجات التي سَبقت سُقوط النظام السابق.
صحيفة السوداني