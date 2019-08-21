ريبيري يتعاقد مع فيورنتينا الإيطالي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا السابق اليوم الأربعاء.
ونشر موقع النادي مقطع فيديو للاعب (36 عاما) أثناء نزوله من طائرة خاصة في مطار فيورنتينا، مع بعض الصور له مع مستقبليه، قبل اجتماع مع المسؤولين بالنادي
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن نحو ثلاثمئة مشجع لفيورنتينا كانوا في انتظار الجناح الفرنسي لاستقباله.
وقال ريبيري إن زميله السابق في بايرن لوكا توني -مهاجم إيطاليا السابق الذي قضى فترتين مع فيورنتينا- ساعد في إقناعه بالانتقال.
وأضاف ريبيري -الذي سيخضع لكشف طبي قبل التوقيع على عقد لمدة عامين- “لقد أبلغني أنه ناد عظيم وأنها مدينة رائعة”.
وانضم ريبيري إلى بايرن في 2007، وأحرز 21 لقبا كبيرا مع العملاق الألماني، منها دوري أبطال أوروبا 2013 وكأس العالم للأندية، إضافة إلى خمسة ألقاب لكأس ألمانيا، وتسعة ألقاب للدوري الألماني.
الجزيرة