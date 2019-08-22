زيدان ينهي اهتمامه ببوغبا ويمنح الضوء الأخضر لضم هذا النجم

يحاول المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، تدعيم صفوفه بصفقة جديدة من العيار الثقيل، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية في الثامن من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وبعد تردده في الترحيب بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤيداً التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد، أعلن زيدان أخيرًا موافقته على ضم نجم باريس سان جيرمان.
وكانت أولوية زيدان تذهب بتجاه تدعيم خط الوسط من خلال ضم بوغبا، لكن صعوبة إتمام هذه الصفقة جعلته يوافق على قرار إدارته بخصوص نيمار وفقًا لما أكدته صحيفة “ماركا” الإسبانية.
وبالتالي، بات نادي برشلونة ليس الوحيد المهتم بضم نيمار، مع بقاء أقل من أسبوعين على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث يواصل ريال مدريد ويوفنتوس مراقبة وضع المفاوضات، في الوقت الذي ستكون فيه استراتيجية فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي واضحة، وفقًا للصحيفة الإسبانية، إذ ينتظر ريال مدريد رفض باريس سان جيرمان لعرض برشلونة، حتى يتم التحرك لضم هدف زيدان وإدارة “الميرنغي”.
العربي الجديد