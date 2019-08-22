بالصور.. ملكة جمال النوبة (نتاليا يعقوب) من ضمن المرشحين لوزارة الثقافة والإعلام.. وهذه سيرتها

كشف إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان عن دخول اسم الأنيقة (نتاليا يعقوب) لقائمة أبرز المرشحين لتولي وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الجديدة.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أكد الناشطون أن اقتحام نتاليا, الفائزة بلقب ملكة جمال النوبة في مهرجان جبال النوبة الثقافي جاء لعدة أسباب منها دراستها الجيدة ولباغتها إضافة لصغر سنها حسبما ذكر الناشطون.
وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن (نتاليا يعقوب) من مواليد العام 1992 وتخرجت من جامعة الأحفاد للبنات.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي قابلوا ترشيح ملكة جمال النوبة للمنصب بفرح كبير حيث أشاد عدد كبير منهم بفهمها العالي وبثقافتها الكبيرة, وذلك بعد ظهورها الرائع خلال استضافات ببعض القناوت السودانية.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين