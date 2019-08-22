شاهد بالفيديو.. ملكة جمال النوبة المرشحة لشغل منصب وزيرة الثقافة تصيب شهد المهندس بالدهشة

أفردت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مساحات واسعة لملكة جمال النوبة نتاليا يعقوب والتي رشحها رواد وإعلاميون وناشطون لشغل منصب وزيرة الثقافة والإعلام في الحكومة الجديدة وفقاً للخبر الذي نشره موقع النيلين في وقت سابق من اليوم الخميس.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تصدرت صور ومقاطع فيديو لنتاليا الحائزة على لقب ملكة جمال النوبة لموسمين على التوالي قائمة أهم الأحداث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
محررة موقع النيلين رصدت استضافة سابق لنتاليا أجرتها معها المذيعة شهد المهندس عبر برنامج (صباحات سودانية) الذي يعرض على شاشة سودانية 24, حيث وضح إعجاب شهد المهندس بضيفتها المتألقة.
وتحدثت ملكة جمال النوبة خلال الاستضافة بلباغة كبيرة تدل على ثقافتها العالية, كما أشاد الكثيرون بفهما العالي والذي ظهر في تحدثها باللغتين العربية والانجليزية وبطلاقة.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/08/22 at 12:05 م (UTC 2) رابط التعليق
جميلة فى كل شئ والله تستحق تكون وزيرة عشان الثقة وعشان سودانية
أسامه
2019/08/22 at 12:20 م (UTC 2) رابط التعليق
روعة والله ربنا يحفظك ويحفظ كل شعب السودان الرائع. لكن سؤالي ليك با بنتي الانجليزي الجضمتيهو دا اتعلمتي وين؟.