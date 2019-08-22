رونالدو يعترف بإعجابه بمسيرة ميسي: جعل مني لاعبا أفضل

اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإعجابه بمسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أن المنافسة بينهما أسهمت في تفوقهما أكثر، مشيرا إلى أن العلاقة التي تجمعهما هي الاحترام المتبادل.
وقال نجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018 لقناة “تي في آي” البرتغالية الأربعاء؛ “أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا”.
وتابع ابن 34 عاما “إنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم، ولكنها ليست استثنائية؛ (الأميركي) مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، و(البرازيلي الراحل) آيرتون سينا و(الفرنسي) ألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا واحد؛ القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة”.
وبالنسبة لنجم “بيانكونيري” فإن المنافسة مع نجم بمهارة ميسي أمر يدفعه دائما للتفوق على نفسه وتقديم الأفضل.
ورأى رونالدو -الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات- أنه لا يشك في أن “ميسي جعل مني لاعبا أفضل والعكس صحيح، عندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره”.
وعندما سُئل عن علاقته خارج الملاعب مع “البرغوث” الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية؛ أشار رونالدو إلى الاحترام المتبادل الذي يسود العلاقة بينهما.
وختم قائلا “لديّ علاقة احترافية ممتازة مع ميسي لأننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاما، لم أتناول معه طعام العشاء، ولكن لما لا في المستقبل، لن أعارض ذلك”.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن ترشيح كل من ميسي ورونالدو والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.
وسيعلن اسم الفائز خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 أغسطس/آب الحالي، حيث ستجرى أيضا قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
الجزيرة