مجموعات موت ومواجهات نارية.. هذا ما يحصل بقرعة دوري الأبطال؟

في الـ29 من الشهر الجاري تُسحب في مدينة موناكو الفرنسية قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.
وسيشارك 32 فريقا في هذا الدور على أن يتم وضعها في أربعة أوعية، وتوزع بعد القرعة على ثماني مجموعات، وتأهل 26 فريقا إلى هذا الدور ويتبقى ثمانية فرق يحدد مصيرها في التصفيات المؤهلة التي تنتهي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
– الوعاء الأول: يضم ليفربول بطل أوروبا، وتشلسي بطل الدوري الأوروبي والفائز بالدوريات الستة الأوروبية الكبرى.
– الوعاء الثاني: ثمانية فرق تملك التصنيف الأعلى بحسب الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) كريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وهناك سبعة مراكز محسومة في هذا الوعاء، ويبقى المركز الأخير للفائز من مواجهة أياكس أمستردام وأبويل القبرصي، وفي حال خروج العملاق الهولندي فإن ليون سينتزع المركز في الوعاء الثاني.
– الوعاءان الثالث والرابع: المراكز فيهما تحسم أيضا بحسب تصنيف اليويفا، فالفرق ذات التصنيف المنخفض ستكون بهذين الوعاءين، فمثلا فالنسيا (حامل كأس ملك إسبانيا) سيكون في الوعاء الثالث، في حين أن على لوكوماتيف موسكو (بطل روسيا) وجينك البلجيكي (بطل الدوري) الانتظار لانتهاء التصفيات لمعرفة في أي وعاء سيكونان.
وتشير احتمالات إلى أن القرعة ستسفر عن مجموعات موت:
– قد يقع فريق برشلونة في المجموعة نفسها مع توتنهام وإنتر ميلان ولايبزغ.
– قطبا مدريد الريال وأتلتيكو قد يقعان في المجموعة ذاتها مع ليفربول وباير ليفركوزن وأتالانتا.
الجزيرة