كيف تستقطب اموال المغتربين الى الجهاز المصرفي؟

لاستقطاب اموال المغتربين الي الجهاز المركزي دعت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة السودان العالمية دكتورة ماجدة مصطفى صادق الى بناء وتوثيق العلاقات مع الدول التى يتواجد بها اكبر عدد من المغتربين السودانيين من اجل خدمة قضايا المغتربين و تصميم برامج حكومية تستهدف التنمية مع المصارف وذلك بغرض استقطاب وزيادة تحويلاتهم
واكدت في تصريح لـ(سونا) ضرورة اقامة قاعدة بيانات ومعلومات لتنظيم المغتربين وتشجيعهم على التواصل وادخالهم فى المنظومة المصرفية مع مراقبة القطاع المصرفى وتجويد عملياته والزامه بسياسات البنك المركزى مما يعزز ثقة المغترب في الدولة والقطاع المصرفي
ونادت بأهمية تخفيض تكلفة تحويل الاموال لتشجيع المغتربين مع توفير الخدمة المصرفية لفتح حسابات السحب والايداع ووضع التشريعات الداعمة مع انشاء وكالات تشجيع الاستثمار ، طرح شهادات ادخار قصيرة الاجل وتخصيص نسبة مئوية من المشروعات الاسكانية او توزيع الاراضي السكنية في القطاع العام او الخاص للسودانيين العاملين بالخارج
مع توجيه سياسات البنك المركزي فيما يخص سعر الصرف الى توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية في القنوات الرسمية المصرفية وفي السوق الموازى حتى لا يلجأ المغتربون للتحويل عن طريق القنوات غير الرسمية للاستفادة من فارق السعر. ومن المعروف أن البنك الدولي كان قد شرع في اعداد دراسة واستراتيجية للشمول المالي وجذب تحويلات المغتربين خاصة بالسودان .
واشارت الى ضرورة تصميم كتاب يختص بالسياسات القطاعية للمغتربين السودانيين من اجل تزويد المغتربين باطارات سياسات الحكومة السودانية تجاه المغتربين و ترجمة كل الحوافز السابقة ومجهودات الدولة تجاه المغتربين الى ممارسات فعلية ومراقبة تطبيقها بصورة فعالة وتكوين آليات للتنسيق المستمر والمشترك بين المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات للمغتربين وطرح شهادات ادخار قصيرة الاجل وتخصيص نسبة مئوية من المشروعات الاسكانية او توزيع الاراضي السكنية في القطاع العام او الخاص للسودانيين العاملين بالخارج.
وطالبت بالترويج للفرص الاستثمارية المستهدفة فقط لتحويلات المغتربين واعتماد نظام الشباك الموحد للاستثمار وتأسيس الاعمال والتي نجحت في دول كثيرة والتي انشأت نظام الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة او نظام الشباك الموحد للنهوض بالصادرات ونظام الشباك الموحد للنهوض بالاستثمارات الزراعية .
و استشهدت بتجربة السنغال في انشاء نظام الشباك الموحد للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات وابانت أن انشاء قانون الاستثمار خاص بالمغتربين يعمل على تحفيز وتهيئة الظروف الملائمة لجذب استثمارات المغتربين .
يذكر أن تحويلات المغتربين السودانيين تصل سنويا إلى أكثر من 5 مليارات دولار، كما أن الإحصاءات الدولية تقول إن عدد المهاجرين السودانيين في الخارج بلغ 5 ملايين سوداني..
الخرطوم في 22-8-2019 (سونا)