الفنانون الشباب يتدافعون نحو اتحاد الفنانين

تدافع عدد كبير من الفنانين الشباب نحو دار اتحاد الفنانين بأم درمان للحصول على عضوية الاتحاد وتجديد العضوية، وقال الأستاذ التاج عبد الله نائب أمين المال بمجلس إدارة الاتحاد أنّ الفترة الماضية شهدت حضور عدد كبير من المطربين نحو الاتحاد لاكتساب العضوية وآخرين للتجديد، وذلك بَعد أن فَتَحَ مجلس الإدارة أبواب الاتّحاد للفنانين الشباب باعتبارهم وقود اليوم وعماد المُستقبل، وقال إنّ هذا أمرٌ طبيعيٌّ لأنّ الأتحاد مُؤسّسة لكل الفنانين وليست حِكراً على الكِبار، لذلك يجب على كُل الفَنّانين الشباب أن يتّخذوا من الاتّحاد مقراً لأنشطتهم الفنية والإدارية والاجتماعية، مُشيراً إلى أنّ الانضمام للاتّحاد شَرفٌ لكل فَنّانٍ، خَاصّةً وأنّها المُؤسّسة التي أرسَـى قواعدها عَمالقة الفن السُّوداني على رأسهم الأساتذة أحمد المصطفى وسيد خليفة ومحمد وردي وعبد الله عربي وعلي ميرغني وعثمان حِسين وغيرهم من الرّموز، مُؤكِّداً أنّ الحُصُول عَلَى عُضوية الاتّحاد كَانَت أمنية كُلّ فنان، وخَصّ التاج بالتحية، الفَنّانين مُحمّد بشير (الجدي) وشكر الله عز الدين ومحمد عيسى وندى القلعة ومكارم بشير وفهيمة عبد الله وإنصاف فتحي ووجدان بحري وإنصاف مدني وكُلّ الفنانين الذين يَحرصون على الإيفاء بالتزاماتهم نحو مُؤسّسة الاتّحاد، وقال إنّ الفترة القادمة سَتشهد نشاطاً فنيّاً وثقافياً مُكثّفاً بدار الاتّحاد احتفالاً بالاتّفاق الوطني بمُشاركة المُطربين الكبار والشباب.
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2019/08/24
2019/08/24