أعظم عشرة لاعبين في تاريخ الدوري الإيطالي

يعد الدوري الإيطالي من أقوى البطولات الأوروبية ويضم نخبة من أفضل لاعبي العالم، واليوم السبت تعود عجلة الكرة الإيطالية إلى الدوران بعودة الكالتشيو في موسمه الجديد.
ومع تعاقد اليوفي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، عادت الأضواء لتسلط من جديد على البطولة التي عادت لتستقطب نجوم الساحرة المستديرة، بعدما خسرت ترتيبها وسمعتها لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أسماء من تراهم أعظم عشرة لاعبين مروا في الدوري الإيطالي، وهم:
10- البرازيلي رونالدو:
– إنتر ميلان، 1997-2002 (49 هدفا في 68 مباراة).
– ميلان، 2007-2008 (تسعة أهداف في عشرين مباراة).
9- الإنجليزي يوهان تشارلز:
– يوفنتوس، 1957-1962 (108 أهداف في 155 مباراة).
– روما، 1962-1963 (أربعة أهداف في عشر مباريات).
8- الإيطالي سيلفيو بيولا:
– برو فيرتشيلي، 1929-1934 (51 هدفا في 127 مباراة).
– لاتسيو، 1934-1943 (143 هدفا في 227 مباراة).
– يوفنتوس، 1946-1947 (عشرة أهداف في 28 مباراة).
7- الهولندي ماركو فان باستن:
– ميلان، 1987-1995 (90 هدفا في 147 مباراة).
6- الفرنسي زين الدين زيدان:
– يوفنتوس، 1996-2001 (24 هدفا في 151 مباراة).
5- الإيطالي فرانشيسكو توتي:
– روما، 1992-2017 (250 هدفا في 618 مباراة).
4- الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون:
– بارما، 1995-2001 (حافظ على شباكه نظيفة في 67 مباراة من 168 مباراة).
– يوفنتوس، 2001-2006 (شباك نظيفة في 71 مباراة من أصل 153).
– يوفنتوس، 2007-2018 (شباك نظيفة في 157 مباراة من أصل 319).
3- الإيطالي روبرتو باجيو:
– فيورنتينا، 1985-1990 (39 هدفا في 95 مباراة).
– يوفنتوس، 1990-1995 (78 هدفا في 141 مباراة).
– ميلان، 1995-1997 (22 هدفا في 30 مباراة).
– بولولنيا، 1997-1998 (22 هدفا في ثلاثين مباراة).
– إنتر ميلان، 1998-2000 (12 هدفا في 44 مباراة).
– بيرشكا، 2000-2004 (45 هدفا في 95 مباراة).
2- الأرجنتيني دييغو مارادونا:
– نابولي، 1984-1991 (81 هدفا في 187 مباراة).
1- الإيطالي باولو ماديني:
– ميلان، 1984-20009 (29 هدفا في 648 مباراة).
الجزيرة