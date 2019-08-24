بطريقة مثيرة.. أول فوز يحققه لامبارد مع تشلسي

استعاد تشلسي توازنه بعد تلقيه هزيمة وتعادلا في أول مباراتين له بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصارا مثيرا على مضيفه نوريتش سيتي حيث تغلب عليه 3-2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.
وبذلك رفع الفريق -الذي حقق أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد- رصيده إلى أربع نقاط، في حين تجمد رصيد نوريتش سيتي عند ثلاث نقاط بعد الهزيمة الثانية مقابل انتصار واحد.
وافتتح تامي أبراهام التسجيل للبلوز بالدقيقة الرابعة ثم أدرك تود كانتويل التعادل بالدقيقة السادسة. بعدها تقدم تشلسي مجددا بهدف ماسون مونت (17) ثم عادل تيمو بوكي النتيجة مجددا لنوريتش (31).
وفي الشوط الثاني، حسم تامي أبراهام المباراة لصالح الضيوف بهدف الفوز (69).
الجزيرة