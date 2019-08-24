“انتهت الحرب”.. صفحة جديدة بين نيمار وسان جيرمان

نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن مصادر في باريس سان جيرمان قولها إن العلاقة بين الأخير ونجمه البرازيلي نيمار تميل نحو التحسن، وسط معلومات تتحدث عن احتمال مشاركة نيمار في المباراة القادمة للباريسي أمام تولوز الأحد المقبل.
وتحدثت الصحيفة الفرنسية المتخصصة عن “مصالحة” بين الطرفين، وقال المصدر إنه “لم تعد هناك حرب”، وأضاف مصدر آخر “يتحدثان بطريقة حضارية”.
وأبدى ثلاثة فرق من كبار أوروبا -هي: برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس- الرغبة في ضم النجم البرازيلي البالغ 27 عاما، غير أن البرسا هو الوحيد الذي تقدم بعروض جدية، بدأها بتقديم عرضين رسميين ثم بعملية تبادل بين اللاعبين، بينما كان الملكي واليوفي يراقبان من بعيد، وسيدخلان هذه الصفقة فقط إذا كانت مربحة من الناحية الاقتصادية.
غير أن الأيام تمضي ولم يتبق سوى عشرة أيام على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدا في الثاني من الشهر المقبل، وقضية رحيل نيمار أو بقائه في “حديقة الأمراء” لم تحل بعد.
وبحسب صحيفة “أس” الإسبانية، فإن نيمار بدأ يقتنع بصعوبة خروجه من باريس هذا الموسم، وهو ما جعل المهاجم البرازيلي وإدارة الفريق تهدّئ الأوضاع، خاصة أن نيمار وقع عقدا لخمس سنوات ويتبقى فيه ثلاث.
ووضع نيمار أمس -بحسب الصحيفة المدريدية- شروطا جديدة للانتقال لأي ناد يمنحه الراتب نفسه البالغ نحو 37 مليون يورو، إضافة لعقد مدته خمس سنوات، وسط عدم طمأنة الميرينغي والبلوغرانا للحالة البدنية للبرازيلي الدولي.
الجزيرة