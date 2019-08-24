قيادة جهاز المخابرات السوداني تمنح أفراد هيئة العمليات أربعة خيارات

منح جهاز المخابرات العامة، عدداً من الخيارات، لأفراد وجنود هيئة العمليات، في تحديد مصيرهم، وذلك بعد رفضٍ عام لقرار ضمهم إلى الدعم السريع.
وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ(باج نيوز) إن من الخيارات المطروحة تمثلت في البقاء بجهاز الأمن -سابقاً- ، الانضمام إلى الدعم السريع، الانضمام إلى الاستخبارات، أو المعاش.
والتقى يوم (السبت) مدير الجهاز الفريق أبوبكر دمبلاب بعدد من ضباط هيئة العمليات حيث تم تنوريهم بالخيارات المقترحة وتبليغها للأفراد.
وذكرت المصادر أنه تم تصميم استمارة يتم تعبئتها بواسطة الأفراد ليحدد كل شخص رغبته.
ونشر (باج نيوز) أمس فيديو للقاء مدير الجهاز مع أفراد هيئة العمليات بحي الرياض في الخرطوم الذين رددوا هتافات “حقنا بس.. حقنا بس” أمام المدير.
ويُقدر عدد أفراد هيئة العمليات بـ(13) ألف مقاتل، 7 آلف منهم تقريباً في ولاية الخرطوم وحدها.
الخرطوم: باج نيوز