حمدوك: لن نلجاء لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية

قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء انه لن يلجاء لخصصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد الدولي من ذلك واضاف “على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم اولوياتهم “.
.وأوضح في حوار بثته قناة النيل الازرق مساء السبت انه سيعمل على تحديث القطاع الزراعي من خلال استجلاب مدخلات الانتاج والتقنيات المتطورة واضاف ” لا حل إلا بدعم القطاع الزراعي وتنمية مرتبطة بالتصنيع ”
وقال حمدوك نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير اي منتج هام وذلك للمساعدة في خلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية ، وابان ان السودان يحتاج لبيئة سياسية تحتضن الإقنصاد، وذاد قائلاً ” السودانيون هم افضل من يمكنهم فهم اقتصاد بلادهم ” .
وقال د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إن قبوله بالمنصب جاء استجابة لنداء الوطن للمساهمة مع الشعب في العبور بالبلاد الى بر الامان وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي.
ودعا حمدوك في حوار بثته قناة النيل الازرق الى ضرورة ادارة الخلافات بين الاحزاب والقوى السياسية السودانية عبر الحوار، مؤكدا التزامه بالمعايير التي وضعتها قوى اعلان الحرية والتغيير لاختيار وزراء الحكومة المدنية واضاف “الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية”، وقال ” اختيار الوزراء سيكون اول اختبار امام قوى الحرية والتغيير للوفاء بالوعود التي قطعتها بأن الحكومة ستكون حكومة كفاءات”.
وترحم حمدوك علي شهداء ثورة ديسمبر الذين مهروا هذه الثورة بدمائهم، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وقال ان هذه الثورة التي شهدتها البلاد تمثل اعظم ثورة في تاريخ السودان المعاصر لأنها أدهشت العالم بسلميتها.
الخرطوم 24-8-2019م (سونا)
1 التعليقات
حر الراي
2019/08/25 at 12:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحق يقال
الزول ده ربما طلق و ترك وودع الشيوعيين من سنيين عددا
وكثير من الشيوعيين تركوا ماركوس وتم لعنه وغيروا اتجاههم….
حوار ضخم و عقل كبير…
الاهم وجهه رسالات صارمه لقحت بمباشره وغير مباشره….
انتم رشحوتني لكني لا اتبع لكم الان انا لكل السودان…..
لا اقبل التدخل نهائيا ف عملي ولا احب الخم والكلفته…
قال لهم هناك برامج مطروحه منكم فيها ما سوف ابداء بها وفيها ما سوف اتجاهلها نسبه لعدم معقوليتها او لعامل الزمن…..
اضخم انذار
لا احب التدخل في عملي واتركوا لي المساحه الكافيه للتنفيذ وراجعوني بعد مده طويله…..
الرساله وصلت ولا لا يا قحت
الزول ده طلعوا من صيحاتكم وخلو اشتغل…..بلاش ازعاج….
بصراحه افهم واذكي وهدوء وثقه وكارزيما من اي شخصيه مرت علينا من جميع ناس قحت التم الاستماع لهم
بمناسبه تحدثه عن موقع السودان والميناء وربط السودان بافريقيا واسيا وحتي اوربا والاستثمار وووزز
نقول ان مشروع المطار الجديد بدايه الاستثمار الحقيقي وبدايه اكبر ترانزيت افريقي عربي وربما تدخلت دول من اجل اعاقه المشروع …..وجب البدايه به لانه بدون دفع قرش واحد من الخزينه…