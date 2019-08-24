المريخ السوداني يخذل قاعدته ويودّع دوري أبطال أفريقيا

خذل المريخ المريخ السوداني جماهيره وودّع دوري أبطال أفريقيا رغم فوزه على شبيبة القبائل الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا يوم”السبت”.
واستفاد الفريق الجزائري من تسجيله لهدفين خارج ملعبه، بعد فوزه ذهابًا بهدفٍ نظيف.
وكان المريخ قد بكّر بالهدف الأوّل عن طريق اللاعب بكري المدينة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ”44″.
وفي الشوط الثاني، عزّز المريخ النتيجة بهدفٍ ثان أحرزه اللاعب التاج إبراهيم، قبل أنّ يضاعف المدينة بالهدف الثالث.
وقبل نهاية المباراة تمكّن شبيبة القبائل من تسجيل هدفين لينجح في خطف ورقة الترشّح إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية.
الخرطوم: باج نيوز