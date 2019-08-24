قال د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إن قبوله بالمنصب جاء استجابة لنداء الوطن للمساهمة مع الشعب في العبور بالبلاد الى بر الامان وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي.
ودعا حمدوك في حوار بثته قناة النيل الازرق يوم السبت الى ضرورة ادارة الخلافات بين الاحزاب والقوى السياسية السودانية عبر الحوار، مؤكدا التزامه بالمعايير التي وضعتها قوى اعلان الحرية والتغيير لاختيار وزراء الحكومة المدنية .
واضاف “الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية”، وقال ” اختيار الوزراء سيكون اول اختبار امام قوى الحرية والتغيير للوفاء بالوعود التي قطعتها بأن الحكومة ستكون حكومة كفاءات”.
وترحم حمدوك علي شهداء ثورة ديسمبر الذين مهروا هذه الثورة بدمائهم، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وقال ان هذه الثورة التي شهدتها البلاد تمثل اعظم ثورة في تاريخ السودان المعاصر لأنها أدهشت العالم بسلميتها.
وقال حمدوك بدنأ محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء قال حمدوك: السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدات خارجية على مدار العامين المقبلين.
الخرطوم في 24-8-2019م (سونا)