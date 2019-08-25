بالفيديو.. مولانا إسماعيل التاج يثير موجة غضب داخل مواقع التواصل بعد تصريحه (نسعى لأن تكون شهادة المرأة في القضايا مثل شهادة الرجل وليس النصف)

أثار المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين مولانا اسماعيل التاج موجة غضب كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحه لإحدى الوكالات والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال مولانا في تصريحه: (تعيين إمرأة في رئاسة القضاء إذا تم سوف يكون نقلة مفاهيمية فيما يتعلق بمسألة شهادة المرأة لمن يرون أنها تساوي في بعض القضايا الشرعية أو القضائية الأخرى انها تساوي نصف شهادة الرجل).
Geplaatst door Abu Bakr Abdalla op Zaterdag 24 augustus 2019
وتابع بحسب رصد محرر موقع النيلين: (إذا استطعنا أن ندفع بإمرأة إلى سدة القضاء, فهذا يعد دفعة قوية جداً جداً في وضع المرأة في إطار المساوة من حيث الشهادة في كافة القضايا).
من جانبهم فقد هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتحدث باسم تجمع المهنيين بسبب تصريحه الذي وصفوه بغير الموفق.
وأكد الكثير من الرواد أنهم يكنون له كل احترام وتقدير لمولانا اسماعيل التاج على اعتباره واحد من قيادات التغيير الذي حدث في البلاد مؤخراً, ولكن تصريحه الأخير قد يجعلهم يتراجعون لأن مفهومه منافي للدين لقوله تبارك وتعالى:(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [البقرة:282].
وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن ابن عمر ، واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين، قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
سوداني و بس
2019/08/25 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق
ماذا تنتظرون من هؤلاء الشيوعيين و اليساريين والبعثيين , نحن ضد فساد حكومة المؤتمر الوطني لكننا لسنا ضد الاسلام , و كنا نكرر ان ثورتنا قد سرقها اهل اليسار , هؤلاء الاوغاد عندما قلبوا الحكم على النميري في سنة 1971 كانوا يطوفون حول المسجد الكبير ويهتفون ( الخرطوم ليست مكة ) ( لا صلاة بعد اليوم ) ( سايرين سايرين في طريق لينين ) , فاذاقهم الله وبال هتافهم في اقل من 72 ساعة يومها , دعوهم يظهرون الان وهم يشعرون بنشوة النصر , حتى يخسف الله بهم , لقد عرف النميري كيف يؤدبهم و فشلت طغمة المؤتمر الوطني في ان تجتثهم من على ظهر الارض فحاولت ان تستعطفهم ولكن هؤلاء ليس لهم الا العصا , اقراوا ايضا في النيلين خبر ( سودانيات يجبن الخرطوم بدراجات لكسر حاجز العادات لتعرفوا ماذا يريد هؤلاء .