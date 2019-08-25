هدى عربي تزيح القلعة من صدارة (حفلات الأعراس)

كَشَفَت جولة قامت بها (كوكتيل) لعددٍ من صالات الأفراح الشهيرة بقلب الخرطوم عن التّواجُد الكَثِيف للفنّانة هُدى عربي دَاخلها لإحياء حَفلات الزّواج، بينما انحسر وبشكلٍ ملحوظٍ تَواجُد الفنانة ندى القلعة والتي احتكرت لِسَنَواتٍ طَويلةٍ صدارة قائمة المُطربات المَطلوبات لإحياء حفلات الزواج في السودان. وكشف مُدير إحدى الصّالات الشهيرة – والذي فَضّلَ حجب اسمه – عن تَواجُد هدى داخل صالته مُعظم أيام الأسبوع، بينما صار تواجُد القلعة ضئيلاً مُقارنةً بسابقتها. بالمُقابل، كشفت ذات الجولة عن احتفاظ الفنانة إنصاف مدني بموقعها المُميّز في صدارة المُطربات المَطلوبات لإحياء حفلات (الجرتق)، حيث لا تزال تتربّع على العرش.
صحيفة السوداني