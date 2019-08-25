ثنائية تشعل مواقع التواصل.. صلاح يزلزل مقاهي مصر وليبرون جيمس يمدحه

أشعل تألق النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم صلاح موقع تويتر لساعات مسجلا أكثر من ثلاثين ألف تغريدة، وذلك احتفالا بتسجيله هدفين وقيادته ليفربول لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الثمين على أرسنال 3-1.
وحصل صلاح على ضربة جزاء سجل منها الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 49، وكان قد صرح قبل أيام قليلة في لقاء تلفزيوني أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالدوري الإنجليزي سيكون في مصلحته.
وسجل النجم المصري هدفه الثاني بمهارة فائقة في الدقيقة 58 بعد أن تسلم الكرة قرب منتصف الملعب وتجاوز المدافعين واحدا تلو الآخر قبل أن يسجل بتصويبة متقنة على يسار الحارس.
ومن أبرز من مدحوا تألق صلاح وهدفيه نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس الذي أعاد على حسابه الرسمي تغريدة نادي ليفربول معلقا “شيء من الجمال”.
كما أسعد تألق صلاح رواد المقاهي في مصر التي امتلأت بالمشاهدين للمباراة، وضجت العاصمة القاهرة وضواحيها بالاحتفال فرحا بهدفي صلاح.
الجزيرة