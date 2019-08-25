أغويرو يحقق إنجازا تاريخيا.. واللاعب يعلق: لم أكن أعرف

لم يكن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي يعلم أن هدفه في مرمى بورنموث هو هدفه الـ 400 في مسيرته.
وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، سجل منهم الأرجنتيني الدولي هدفين.
وقال أغويرو: “وصلت لهدفي الـ 400؟ يا إلهي لم أكن أعرف ذلك”، مضيفا “الأهداف دائما مهمة للغاية. أنت تحتاجها من أجل تحقيق الانتصار”.
وأكمل “كل أهدافي مهمة. ليس لدي هدف مفضل من الـ 400، جميعهم مهمين بالنسبة لي”.
وعن الانتصار أمام بورنموث، قال أجويرو: “كنا نعلم مدى صعوبة المباراة ولكننا نقاتل دائما من أجل الانتصار”.
وأتم “نحن سعداء بتحقيق الانتصار هنا أمام بورنموث”.
اسبوتنيك