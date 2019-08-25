الدولة العميقة تخترق سوق الدولار

دخلت عناصر من الدولة العميقة وكتائب الظل التابعة للنظام المباد بثقلها في سوق الدولار خلال الفترة الماضية للحيلولة دون انخفاضه. وأرجع عدد من التجار نزول عناصر النظام المخلوع للمضاربة في سوق الدولار إلى أنهم يسعون لتثبيت سعره حتى لاينخفض نتيجة للتطورات السياسية الأخيرة.
في وقت كشف فيه المحلل الاقتصادي خالد التيجاني عن وجود عمليات استغلال تتم حاليا بهدف السيطرة على العملة الأجنبية، لرفع سعرها في وقت لاحق. وقلل في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) من أهمية ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه نتيجة لما يحدث من تطورات سياسية لأن المسألة معادلة معقدة.
واستبعد التيجاني أن يؤثر تعيين رئيس الوزراء ومجلس السيادة على سعر العملة بشكل حقيقي، مشدداً على أن الأمر يرتبط بمجمل السياسات الاقتصادية وتحقيق تعادل في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات لتحديد قيمة العملة. وقال أن مايحدث من تذبذب في سعر قيمة العملة بالبلاد هو مضاربات تجار لإيهام الرأي العام بأن هناك مستجدات بغرض تخفيض السعر ومن ثم زيادته. وزاد: (ما يحدث الآن عبارة عن مضاربات تجار يستخدمون فيها أية اتفاق سياسي لتخفيض السعر من خلال تخويف الناس من انخفاضه أكثر، ودفعهم للتخلص من عملاتهم ليعمل المضاربين على شرائها وجمعها ومن ثم بيعها بمبالغ أعلى).
جدير بالذكر أن سعر الريال السعودي بلغ الأحد 17 جنيهاً للشراء، و17.200 للبيع، والدرهم الإماراتي 17.150 جنبهاً للشراء، و17.300 للبيع، واليورو 68 جنيهاً للشراء، وسعر البيع 69 جنيهاً، والاسترليني 75 جنيهاً للشراء، و76 جنيهاً للبيع.
الانتباهة
1 التعليقات
خيرى
2019/08/25 at 10:27 م (UTC 2) رابط التعليق
ولا عميقة ولا زفت، كل الحكاية انو فى اشاعة انو حيغيرو العملة فاسرع لصوص الانقاذ بشراء الدولار عشان ما يقبضو عندهم المليارات المخزنينها بالجنيه السودانى