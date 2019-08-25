الهلال يتعادل مع رايون سبورت الرواندي ويتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

تأهل الهلال إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله السلبي مساء الأحد باستاده مع رايون سبورت الرواندي في إياب الدور التمهيدي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل ليتأهل الأزرق بأفضلية التسجيل خارج الأرض.
جاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى من الجانبين وقلت فيها الخطورة على المرميين و فشل كلا الفريقين في الوصول لمرمي الآخر رغم التبديلات التي أجراها مدرب الهلال، ليعلن حكم المباراة صومالي الجنسية عن نهايتها بالتعادل السلبي لينتقل الهلال لدور الـ32 ، و أصبح الممثل الوحيد للسودان في البطولة بعد خروج المريخ أمس.
الخرطوم 25-8-2019(سونا)