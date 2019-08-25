الأخبار > أبرز العناوين > فخامة عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
الأقسام :

أبرز العناوين, سياسية

2019/08/26

2019/08/26


فخامة عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي



شارك الموضوع :

استقبل فخامة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان الأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان

قدم الدبلوماسيون الممثلين لدول الاتحاد الاوروبي التهنئة لرئيس الوزراء على تعيينه وتوقيع الوثيقة الدستورية.

كما أكد الدبلوماسيون لدول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح ، لا سيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون ، على أساس الاحتياجات التي أعربت عنها الحكومة الانتقالية.

حضر الاجتماع سفراء وروساء بعثات الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

European Union in Sudan الاتحاد الاوربي في السودان‎

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.