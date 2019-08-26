مصادر لـ “باج نيوز” تكشف عن وصول “سعودي” للبلاد مُتهم بتأخير بواخر الماشية السودانية بجدة

علم موقع “باج نيوز” من مصادره وصول أحد أكبر أصحاب المؤسسات السعودية المستوردة للماشيه السودانية اليوم إلى البلاد بهدف تغطية خسارته والحصول شُحنات جديدة من الماشية السودانيه لسد عجزه لدى بنك التنمية الإسلامي بجدة في استيراد خراف الأضاحي والهدي والحصول على امتيازات غير مستحقه.
وأكدت المصادر لـ (باج نيوز) أن صاحب هذه المؤسسة هو المتهم المسؤول عن تأخير “6” بواخر محمله من الماشيه السودانيه بميناء جده خلال الأيام الماضية.
وطالبت المصادر السلطات السودانية بالتحفظ عليه والتحقيق معه قبل مُغادرته البلاد باعتباره أحد الجهات التي ساهمت في فساد المسؤولين بصفقات مشبوهة منذ النظام السابق.
وقالت المصادر إن صاحب المؤسسة السعودية هو المُتسبب فى تأخير البواخر بما لديه من نفوذ كبير بميناء جده وأشارت إلى أنه أحد الأصابع الخفيه التي تعمل على تدمير الصادر السوداني من الماشية وتدمير المُصدرين السودانيين منذ عدة سنوات خلت، فضلاً عن ما تشكله مؤسسته من مضاربات في أسواق الماشيه بالسودان بجانب تأخيرها نقل الصادر السوداني في الموسم وفقاً لما يمتلكه من بواخر تعمل على تعطيل نقل الصادر السوداني والعمل على زيادة أسعار “النولون” ورفع أسعار ترحيل المواشي.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة السعودي لها تعاملات مشبوهه مع النظام السابق خاصة فى ولاية الخرطوم في عملية توريد أعمدة كهرباء بتجاوزات وعمليات فساد ودعت إلى فتح ملفات توريد أعمده الكهرباء.
الخرطوم :باج نيوز