الأخبار > رياضية > طعن يهدد رئاسة الكاردينال لنادي الهلال
الأقسام :

رياضية

2019/08/27

2019/08/27


طعن يهدد رئاسة الكاردينال لنادي الهلال



شارك الموضوع :

أقرت الجمعية العمومية لنادى الهلال بان اربعة من اعضائها تقدموا بطعن لدى مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم ضد رئيس النادى اشرف الكاردينال لاسقاط عضويته بالنادى، بعد غياب دام اكثر من نصف عام وفقاً للوائح القانونية المنظمة لمنطوق المادة 54 ويذكر ان الكاردينال قد تقدم باستقالته من ادارة النادى عقب خروجه من بطولة الكونفدارلية الافريقية العام الماضى، الا انه ظل داعماً للنادى لكنه لم يتقدم باستقالة مكتوبة للمفوضية الشيء الذى دفع باعضاء الجمعية العمومية للاسراع في تنظيم انتخابات عاجلة بالنادى.

الخرطوم: علاء الدين السناري
صحيفة الإنتباهة

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.