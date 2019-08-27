شداد يجتمع بالجهاز الفني للمنتخبات الوطنية

شهد مكتب البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم عند الساعة الثالثة من عصر الإثنين اجتماعاً مطوّلاً مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية لأجل تأمين خارطة الإعداد النهائي لمواجهتي المنتخب الأول ونظيره التشادي يوم الرابع من سبتمبر المقبل في تشاد، والأولمبي يوم الخامس من ذات الشهر مع نيجيريا ذهاباً بإستاد المريخ. وسيخوض الأول لقاء الإياب على ذات الملعب يوم العاشر من ذات الشهر،
بينما يؤدي الأولمبي الإياب في ملعب استيفان كيشي بمدينة اسابا النيجيرية يوم التاسع من ذات الشهر. وتأتي مباراة المنتخب الأول لصقور الجديان في الدوري التمهيدي للتصفيات الإفريقية لكأس العالم في قطر 2022م، بينما يخوض الأولمبي استحقاقه في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا بمصر وأولمبياد طوكيو 2020م، وأمن الاجتماع على خارطة الإعداد الأخيرة للمنتخبين، واللذين سيعسكران في فندق أوركيد لاند بالخرطوم،
حيث ينتظم الأولمبي في المعسكر يوم الجمعة الموافق للثلاثين من الشهر الحالي عدا لاعبي الهلال، وينخرط الأول في المعسكر بالأول من سبتمبر، وتمت مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالتجهيزات الفنية والإدارية والتي سبق وأن أجازتها لجنة المنتخبات الوطنية في المراحل السابقة.
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