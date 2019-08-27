جنوب دارفور تعلن اكتشاف مواقع لمعدن الرصاص للتصدير

كشفت ولاية جنوب دارفور عن اكتشاف عدد من المناطق بالولاية يتوفر فيها معدن الرصاص بكميات كبيرة تشجع على الاستثمار والتصدير.
وأشار والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد إلى انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للتعدين بالولاية مع شركة (mos) التي تنقب عن الرصاص في المنطقة الشمالية للولاية في كاس وما حولها تشجيعا للاستثمار.
وأكد الوالي أنهم بحثوا مع الشركة كل السبل الكفيلة بالتنقيب عن كل المعادن تحت الأرض وهي مسؤلية اتحادية، لافتا إلى أن الرصاص يشكل قيمة مضافة لإقتصاد السودان، مشيرا إلى أن الاجتماع مع الشركة يأتى في إطار حديث رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك عن زيادة الإنتاج.
وتابع الوالي “يزعجنا أن بعض الجهات تقوم بتهريب المعادن”، معبرا عن سعادته بتعدين الذهب في برام الكبرى، وأشار إلى الضوابط التي تمت مع شركات التعدين لزيادة المسؤولية الاجتماعية.
ولفت عضو شركة (mos) للتعدين محمد عثمان صالح إلى أنهم يعملون في مجال التعدين تحديدا في معدن الرصاص، مشيرا إلى استكشاف بعض المواقع في ولاية جنوب دارفور تتوفر فيها معدن الرصاص بكميات كبيرة لا سيما في مناطق أم ليونة التي يوجد فيها الرصاص بكميات كبيرة مما يشجع على التصدير بل محفز لكل السودان.
وأكد مهدي بدو مدير إدارة الاستثمار بوزارة المالية والاقتصاد بالولاية أن الشركة وصلت إلى نتائج إيجابية جدا، لافتا إلى أن التوقيع النهائي للعمل في الولاية سيكون في المعادن الاتحادية، لافتا إلى أن معدن الرصاص من الموارد الجديدة للولاية يضاف إلى معدن الذهب، مرحبا بالشركة وكل المستثمرين في الولاية.
نيالا 27- 8 – 2019( سونا)