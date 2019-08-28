شاهد بالفيديو.. بــ (زغرودة) واحدة نساء السودان يحفزن رجالهم لرفع عربة ثقيلة (لوري) تعرض للانقلاب داخل السوق

(شعب بيستعدل اللوري بي زغرودة محال يتغلب) بهذه العبارة تفاخر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بشهامة رجالهم وعبقرية نسائهم, وذلك من خلال مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن تفاصيل مقطع الفيديو تعود لانقلاب عربة نقل كبيرة (لوري) داخل احد الأسواق السودانية خلال فصل الخريف.
حيث تجمع العشرات من الرجال حول (اللوري) لرفعه و(استعداله) من جديد ولكن هؤلاء الرجل كانوا يحتاجون لحماس كبير لتفجير قوتهم وطاقتهم في رفع العربة, حيث بدأ الحماس من بعض النسوة الحاضرات بالسوق واللاتي أطلقن زغروتة واحدة مستمرة, نجحت معها قوة وشهامة رجال السودان في إعادة العربة لوقفتها الطبيعية وفي دقائق معدودة, وبطريقة ذكية ورائعة حيث استخدموا الحبال لرفع العربة الثقيلة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين