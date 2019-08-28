عودة (ليالي البروف) تشعل الأسافير .. وسميرة دنيا تقص (ِشريط الافتتاح)

أعلنت شركة البروف للإنتاج الفني والإعلامي عن عودة حفلاتها الجماهيرية التي تقوم بتنظيمها بفندق القراند هوليدي فيلا، وأرفقت الشركة أمس بياناً مميزاً ومختلفاً عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك البيان الذي أكدت فيه العودة من جديد لمواصلة الحفلات واختارت سميرة دنيا لكي تقص شريط افتتاح العودة، من جانبهم أبدى عدد كبير من الشباب سعادتهم الكبيرة بعودة الليالي مشيرين إلى أنهم افتقدوا منشطاً فنياً وثقافياً كبيراً خلال الفترة الماضية. جدير بالذكر أن شركة البروف قامت بإيقاف الليالي منذ اندلاع الاحتجاجات التي سبقت سقوط النظام، وحازت بتلك الخطوة على ثناء وتقدير كل الشعب السوداني.
صحيفة السوداني