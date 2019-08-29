مكتشف بوجبا .. سيصطدم بزيدان لو انتقل لريال مدريد

كشف فرانك سيل، أحد مكتشفي بول بوجبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بطل العالم، أنه يتوقع حدوث خلافات بين اللاعب ومواطنه زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني حال انتقل بول إلى الميرينجي.
وقال سيل في تصريحات نقلها موقع “بليتشر ريبورت” البريطاني الخميس: “حين يكون مدرب بول صاحب شخصية قوية، فإن هناك مشكلة ما ستحدث”.
وواصل: “لو انتقل إلى ريال مدريد غداً، سيدخل في خلافات ويصطدم مع زيزو”.
ويضع المدرب الفرنسي بوجبا كهدف أول ورئيسي له في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل إعادة بناء الريال، لكنه يجد تعنتاً ورفضاً من إدارة اليونايتد التي تطلب 160 مليون يورو للاستغناء عن نجم الفريق.
ونجح سيل في جلب بوجبا إلى فريق لوهافر الفرنسي حين اكتشف موهبة اللاعب في عام 2007.
ومنذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2016 لم يقدم نجم يوفنتوس السابق المنتظر منه، بالإضافة لدخوله في خلافات بالجملة مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق السابق، كانت مكشوفة للإعلام العالمي، وتسببت في سحب شارة القيادة منه.
وعلى صعيد البطولات حقق بول 4 ألقاب للدوري الإيطالي مع اليوفي بالإضافة لليوربا ليج مع مان يونايتد وكأس رابطة المحترفين أما أهم إنجازاته فكانت رفع كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب الديوك.
يذكر أن بوجبا انضم لمانشستر يونايتد في صيف 2016 قادما من يوفنتوس، وشارك مع الفريق خلال تلك الفترة في 142 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 29، وتوج بلقبين مع الفريق، هما كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي.
ويرتبط بوجبا (26 عاما) بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2021، وشارك في 47 مباراة بكل البطولات بالموسم المنقضي وسجل 16 هدفا وصنع 11 هدفا.
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