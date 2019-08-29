مواجهات قوية مرتقبة في مجموعات أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم عن مواجهات مرتقبة أبرزها بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني وحامل اللقب ليفربول الإنكليزي مع نابولي الإيطالي.
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – كلوب بروج البلجيكي – غلطة سراي التركي.
المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني – توتنهام هوتسبير الإنكليزي – أولمبياكوس اليوناني – النجم الأحمر الصربي.
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنكليزي – شاختار دونيتسيك الأوكراني – دينامو زغرب الكرواتي – أتالانتا الإيطالي.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – باير ليفركوزن الألماني – لوكوموتيف موسكو الروسي.
المجموعة الخامسة: ليفربول الإنكليزي – نابولي الإيطالي – سالزبورغ النمساوي – غينك البلجيكي.
المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني – إنتر ميلان الإيطالي – سلافيا براغ التشيكي.
المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبيرغ الروسي – بنفيكا البرتغالي – أولمبيك ليون الفرنسي – لايبزيغ الألماني.
المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنكليزي – أياكس أمستردام الهولندي – فالنسيا الإسباني – ليل الفرنسي.
باج نيوز