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اقتصاد وأعمال

2019/09/01

2019/09/01


وصول (4) بواخر من القمح إلى ميناء بورتسودان



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أعلنت هيئة الموانئ البحرية، وصول (4) بواخر من القمح لميناء بورتسودان الشمالي الخاص بصادرات وواردات المحاصيل الزراعية.

 

وأكد مدير الميناء أحمد محجوب سليمان حسب الصيحة، إكمال تفريغ باخرتين بحمولة أكثر من (131) ألف طن في طريقها الآن إلى المطاحن، وتوقع وصول ثلاث بواخر أخرى توجد الآن بالمياه الاقليمية بحمولة تفوق الـ (200) ألف طن يجري استكمال إجراءاتها توطئة لتفريغ حمولتها خلال اليومين المقبلين.

 

وأشار سليمان لوجود (11) باخرة أخرى بالميناء تضم (3) بواخر سماد و(3) بواخر سكر، وأكد أن العمل بالميناء منساب، وعمليات التفريغ تتم بصورة طبيعية.

 

 

 

 

كوش نيوز

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