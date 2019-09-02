سان جيرمان يستعد للإعلان عن صفقة تبادلية مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد، مقابل التخلي عن حارسه الفرنسي ألفونسو أريولا لصالح النادي الملكي.
ونشر موقع El Chiringuito الإسباني فيديو للحظة مغادرة نافاس لمكاتب باريس سان جيرمان، بعد توقيع عقود انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية.
ووفق التقارير فإن الحارس نافاس وقع عقدا مع سان جيرمان يمتد لثلاثة مواسم، وسيتقاضى راتبا سنويا قدره 6 ملايين يورو.
وانضم الحارس الدولي الكوستاريكي لريال مدريد صيف عام 2014 قادما من ليفانتي، حيث نجح في إثبات نفسه وجدارته، وأصبح الحارس الأول للنادي الملكي بعد رحيل الأسطورة إيكر كاسياس، وخاض 104 مباريات في مختلف البطولات مع “الميرينغي”، وتوج معه بـ11 لقبا.
العربي21