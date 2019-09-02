رسمياً .. الهلال يشطب حسين الجريف من كشوفات الفريق

انهى الهلال تعاقده رسمياً مع مدافع الفريق حسين الجريف بالاتحاد العام لكرة القدم امس وشهدت مراسم المخالصة بين اللاعب والنادي حضور مسؤول المكتب التنفيذي مهيار الطيب وعز الدين الحاج،
اللذان رتبا الوثائق اللازمة لإخلاء خانته وتسلم الجريف كافة مستحقاته المالية حرص قائد الفريق عبد اللطيف بوي ونصر الدين الشغيل على حضور المخالصة وطالب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام نصرالدين حميدتي الجريف بعدم الاكتراث لعملية الشطب والتركيز على ما ينتظره من مهام، مشيراً الى انه يعد واحداً من افضل اللاعبين في تركيبة المنتخب الوطني.
الإنتباهة