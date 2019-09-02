هل يخطف نيمار؟ ريال مدريد بطل اللحظات الأخيرة بالميركاتو الصيفي

يعتبر ريال مدريد الإسباني صاحب أبرز صفقات الساعات الأخيرة على مر تاريخ الميركاتو الصيفي للاعبي كرة القدم الذي سيغلق بنهاية اليوم الاثنين، حيث ضم الظاهرة رونالدو وسيرجيو راموس وغاريث بيل في اللحظات الأخيرة.
وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن الصفقة التاريخية -التي أبرمها الملكي قبل ساعة واحدة من إغلاق الميركاتو الصيفي عام 2002- ستخلد في تاريخ اللعبة، حيث ضم الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو هداف كاس العالم في نفس العام، من إنتر ميلان الإيطالي، واستغل رئيس الريال فلورنتينو بيريز تخفيض سعر الهداف التاريخي وسارع بالحصول على توقيعه مقابل 45 مليون يورو.
وشهد نهاية أغسطس/آب 2005، نجاح بيريز في إنهاء الصفقة الصعبة لضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، من إشبيلية الذي ظل رافضا التخلي عنه حتى الساعات الأخيرة للميركاتو.
وكان القائد راموس أول صفقة للاعب إسباني لبيريز بعد توليه رئاسة الملكي، واقتربت قيمتها من 27 مليون يورو.
وكان النجم الويلزي غاريث بيل، آخر صفقات الساعات الأخيرة للملكي، وتمت الصفقة المعقدة عام 2013، بعد أن كادت تفشل بسبب تعنت رئيس نادي توتنهام داني ليفي ورفع سعر اللاعب، مما اضطر ريال مدريد إلى حسم الصفقة في اللحظات الأخيرة بسعر قياسي آنذاك بلغ 101 مليون يورو.
وتترقب جماهير النادي الملكي الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الحالي وهي تتطلع إلى مفاجأة جديدة من بيريز، ولم يستبعد البعض إمكانية التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار بعد فشل صفقة عودته إلى برشلونة.
وقال مدرب الريال زين الدين زيدان إن سوق الانتقالات مفتوحة على كل الاحتمالات وإن فريقه يمكن أن يعقد صفقة أو صفقتين من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة، وهو ما عزز آمال عشاق الملكي في رؤية نيمار ضمن صفوف الفريق.
الجزيرة