اتحاد الكرة يصدر برمجة جديدة للدوري الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني برمجة أربعة أسابيع لبطولة الدوري الممتاز، فيما علّقت بالمقابل تحديد تورايخ المواجهات المؤجّلة من الأسبوع الثاني إلى وقتٍ لاحق.
وبحسب البرنامج الذي حصل عليه”باج نيوز” فإنّ مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز ستبدأ في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وسيواجه الأهلي عطبرة نظيره الهلال الخرطوم في الرابع والعشرين من سبتمبر بعطبرة.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الحالي، سيلعب كلاً من الهلال كادوقلي مع هلال الأبيض، فيما يواجه الأمل عطبرة نظيره الشرطة القضارف، وسيواجه الفلاّح عطبرة ضيفه الرابطة كوستي.
وستلعب ثلاث مواجهات في السادس والعشرين من ذات الشهر، حيث يوجه الأهلي شندي نظيره المريخ الفاشر، فيما يستضيف حي العرب بورتسودان نظيره حي العرب بورتسودان، وسيلاقي الهلال الفاشر ضيفه المريخ الخرطوم.
وضمن الأسبوع الرابع ستقام ثلاث مباريات في الثلاثين من سبتمبر، وسيلاقي الهلال الأبيض ضيفه الأمل عطبرة، فيما يحل الأهلي شندي ضيفًا على الشرطة القضارف، ويلاقي الرابطة كوستي نظيره الأهلي عطبرة.
وسيلعب في الأول من أكتوبر، كلاً من المريخ الفاشر والأهلي مروي بـ”النقعة”، فيما يلاقي حي الوادي نيالا نظيره الهلال الفاشر، فيما يستضيف المريخ الخرطوم الأهلي الخرطوم بملعبه.
وفي الثاني من أكتوبر، سيلعب الهلال الخرطوم أمام الهلال كادوقلي في ملعبه.
وسيبدأ الأسبوع الخامس بثلاث مواجهات، حيث يلعب كلاً من الأهلي شندي والهلال الأبيض، والأهلي مروي والشرطة القضارف، والأهلي عطبرة والفلاّح عطبرة.
وسيواجه حي العرب بورتسودان ضيفه المريخ الفاشر، والهلال الفاشر نظيره الخرطوم الوطني، ويقابل الهلال كادوقلي نظيره الرابطة كوستي، والأمل عطبرة ضيفه الهلال الخرطوم في السادس من أكتوبر.
وفي الأسبوع السادس، سيلعب المريخ الفاشر أمام الهلال الفاشر في السادس عشر من أكتوبر، فيما يواجه الرابطة كوستي نظيره الأمل عطبرة في السابع عشر من ذات الشهر.
وسيلعب الخرطوم الوطني أمام الأهلي الخرطوم في الثالث والعشرين من أكتوبر، فيما يواجه حي الوادي نيالا نظيره المريخ الخرطوم في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، ويلاقي الهلال الخرطوم نظيره الأهلي شندي.
فيما تلعب مباراتان في الحادي والعشرين من أكتوبر، حيث يواجه الهلال الأبيض نظيره الأهلي مروي،ويحل حي العرب بورتسودان ضيفًا على الشرطة القضارف.
باج نيوز