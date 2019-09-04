موجهات جديدة لانسياب المواصلات بالخرطوم

أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، عدداً من الموجهات لانسياب المواصلات وتسهيل حركة ترحيل طلاب المدارس من وإلى منازلهم، وذلك باتخاذ عدد من التدابير منها توفير التمويل لصيانة 50 حافلة “بص” عاجلاً.
واستعجل الوالي الجهات المختصة باستكمال صيانة 50 حافلة لإدخالها الخدمة لدعم أسطول المواصلات قبل استئناف الدراسة في الـ14 من سبتمبر الجاري، بالإضافة لاستعجال وتكملة إجراءات البصات الجديدة الواردة من الخارج وعددها 133 بصاً والتي تأتي ضمن خطة الولاية الاستراتيجية لحل أزمة المواصلات.
ووجه الوالي لدى ترؤسه يوم الأربعاء الاجتماع التنسيقي لتوفير مواعين النقل بالولاية، وجه بعمل معالجات فورية للمواقف الرئيسة، وذلك بتسوية الحفر ورصف مداخل ومخارج المواقف وإيقاف إصدار التصاديق المؤقتة وعمل الفريشة على الأرصفة، بالإضافة لتكثيف قوات شرطة المرور في التقاطعات ومواقع الازدحام المروري لتسهيل حركة مرور المركبات .
وأصدر الوالي قراراً بتكوين غرفة طوارئ برئاسة مدير وزارة البنى التحتية، وعدد من المختصين تعمل على وضع المعالجات العاجلة والتدخل السريع في مواقع تكدس المواطنين وتجمعات الطلاب، وتوجيه بصات القوات الأمنية للعمل في أوقات الذروة إسهاماً في حل أزمة المواصلات .
وأكد عابدون أن الولاية تبذل جهوداً حثيثة لوضع الحلول الجذرية لفك ضائقة المواصلات بالولاية، وإدخال مواعين ذات سعات كبيرة وإيجاد صيغ تمويل لصيانة الحافلات المعطلة وإدخالها الخدمة بالتنسيق مع النقابة وأصحاب المركبات .
الشروق
1 التعليقات
sawah sudani
2019/09/04 at 8:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ي السيد عابدون اترك الحلول الفطيسه لانها كالثلج تحت الشمس.
حل مشكلة المواصلات يجب أن يكون بمسح كل المدارس و المؤسسات الخدمية بالدولة و معرفة و جهة كل موظف و طالب و مسح المستشفيات و المراكز الطبية و عيادات الأطباء و الاطلاع على سجلات المرضى و عمل داتا لتلك المعلومات و تخذينها فى كمبيوتر يخص شركة المرور و شركة المواصلات ثم توزيع مواقف البيان و الحافلات عليها
ثانيا
إصدار قرار بمنع وقوف البصات و الحافلات فى الطرقات العامة و الفرعيه غير المحطات التى تحددها شرطة المرور و سحب رخصة السائق لمدة شهرين و فى حالة تكراره للمخالفه تسخب الرخصة لمدة خمس سنوات و اءا اعاد تكرارها يمنح من القيادة مدى الحياة و حجز المركبه و حجز المركبه و عمل مخالفة لها.
ثالثا
بعض المواقف معروفه بتكدس المواصلات فيها رغم وجود أزمة فى بعض المناطق الأخرى على شرطة المرور توجيه تلك المركبات إلا مناطق الأزمات بقوة القانون
رابعا
إصدار قرار بالسماح لكل مقتدر يملك ثلاثة سيارات صغيرة كانت او كبير او حتى اذا اتفق ثلاثة أفراد يمتلكون سيارات خاصة بالحصول على إذن بالعمل على الخطوط السريعة و الطويلة المباشرة و بقيمة تقررها شرطة المرور مثلا من آخر نقطة فى مربى الى الميناء البرى او العربي او جاكسون مباشر دون توقف فى الطريق و هكذا لكل المناطق او حتى من حارتك او وسط الحى الى اى وجهة فى العاصمة شرط ان تكون الحركة مباشرة
رابعا
السماح لكل أصحاب المركبات الخاصة بالعمل بنقل المواطنين فى أوقات الندرة دون تصريح و بأسعار تحددها شرطة المرور