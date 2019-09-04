“الأحمر” يكمل ترتيبات رحلة المغرب

أكمل مجلس المريخ الترتيبات الإدارية الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي المغرب لأداء مباراة الإياب أمام الوداد في دوري الـ 32 من البطولة العربية.
وعلم ” باج نيوز” أن مجلس المريخ فاضل بين خطوط الطيران التركية والمصرية، وخلص إلي اختيار الأولى لرحلة الفريق بناءٍ علي بعض التفاصيل الخاصة براحة البعثة.
وقال مصدر رفيع أن مجلس المريخ يعتزم إرسال أكثر من إداري مع البعثة القادمة لافتاً النظر إلى أن مساعدي الرئيس محمد موسي الكندو وعلي ابشر هما المرشحان الأبرز لقيادة بعثة الفريق، علىان يرافقهما أيضاً المدير الإداري مصطفي توفيق.
باج نيوز