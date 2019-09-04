الفرق بين سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالكاش والشيك يصبح واحد جنيه فقط

إنخفض يوم الأربعاء الفرق بين سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش لواحد جنيه فقطـ حيث كان الفرق كبيراً في الفترة السابقة نسبة لأزمة السيولة التي توفرت في هذه الأيام بحسب مراقبين.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية.
وسجل الدولار يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بحسب صحيفة كوش نيوز 68.50 جنيهاً للتعامل النقدي،بينما سجل الدولار 69.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين