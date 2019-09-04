تسريبات التشكيلة النهائية لمجلس وزراء حكومة السودان برئاسة “عبد الله حمدوك”.. تعرف على أسماء ال20 وزير

تسربت عبر صفحات التواصل الإجتماعي القائمة الوزارية المحتمل إعلانها يوم الخميس 5 سبتمبر 2919 لحكومة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، وقد تم تدولها بصورة واسعة دون تأكيدات رسمية.
1. اسماء محمد عبدالله: الخارجية
2. انتصار صغيرون: التعليم العالي
3. محمد عبد السلام الازيرق: العدل
4. ابراهيم البدوي: المالية
5. اكرم علي التوم: الصحه
6. محمد الامين التوم: التربية والتعليم
7. عادل ابراهيم: الطاقة والتعدين
8. ياسر عباس: الري والموارد المائية
9. عيسي عثمان شريف: الزراعه
10. لينا الشيخ: العمل والتنمية الاجتماعيه
11. مدني عباس مدني: التجارة والصناعة
12. أحمد محمد طاهر: البنى التحتية
13. معتصم محمود جلب: الثروة الحيوانية
14. يوسف آدم الضي: الحكم الاتحادي
15. عمر منيس: مجلس الوزراء
16. نصر الدين مفرح: الشئون الدينيه والأوقاف
17. ولاء عصام البوشى: الشباب والرياضة
18. فيصل محمد صالح: الاعلام
19. جمال عمر وزيرا للدفاع
20. الطريفي إدريس وزيرا للداخلية
الخرطوم/معتصم السر/النيلين