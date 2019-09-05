قيادي بتجمع المهنيين يشعل فيسبوك بقوله: حكومة حمدوك تسقط خلال 3 شهور، والأيام بيننا

أشعل القيادي والمتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد الأمين عبد العزيز موجة من النقاش على خسابه الرسمي بموقع فيسبوك بعد أن قال ( اخطاء حمدوك أو لم يكن موفق في اختيار الخارجية والإعلام والعمل. وهذا خطأ سوف يكلفه سقوط حكومته في غضون ٣شهور).
وكتب محمد الأمين يوم الخميس بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (حمدوك رشحتو شبكة الصحفيين داخل التجمع وعملت على تسويقه قبل الإنتباه لتشكيل الحكومة.. وقد نجحت الخطة. المهم حمدوك هو رئيس وزراء الشعب ووصيتنا له كانت ان يعمل وفق ضمان نجاح حكومته بغض النظر عن اي رائ مخالف. في رائي الخاص قد اخطاء حمدوك أو لم يكن موفق في اختيار الخارجية والإعلام والعمل. وهذا خطاء سوف يكلفه سقوط حكومته في غضون ٣شهور. والايام بيننا لن تستمر حكومة حمدوك ٣ شهور).
القيادي بتجمع المهنيين محمد الأمين حقق شهرة واسعة في شهر أبريل الماضي حيث كان من المفترض أن يعلن عن حكومة المجلس المدني الانتقالي ومجلس الوزراء بصورة منفردة من قبل قوى الحرية والتغيير وهو ما لم يحدث وظهر على منصة مسرح إعتصام القيادة وألقى خطاب وظهر عليه الإرتباك وحظي وقتها بإنتقادات واسعة على منصات التواصل الإجتماعي.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
2 التعليقات
يوسف كبشور
2019/09/05 at 2:27 م (UTC 2) رابط التعليق
خلاص قمنا للكلام الكثير والمهاترات أيه الكلام الفارغ ده بدلا من أن ترفع روح معنويات حكومة حمدوك تقوم باحباطها ليه كده يا راجل يا متعلم هذه التصريحات بتاعتك بالعكس حتجيب الانقلابات العسكرية تاني للسودان لعدم استقرار المنطق ذي منطقك الفقير .
abumahmoud
2019/09/05 at 2:39 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخي انتوا اصبحتوا مغرورين ، فرجاء تنحوا جانباً لبعض الوقت ودعوا الرجل يعمل بحرية فهو الوحيد الذي اتفق عليه الجميع بدون جدال واحسبه صادق في توجهه كما انه يملك القدرة على فعل شئ لهذا البلد المكلوم في هذا الوقت الصعب وهذه المرحلة المفصلية التي لاتتحمل أي جدال او تنظير او فرض رأي باعتبار انكم منقذي السودان فلولا هذا الشعب لم يكن احد يستطيع ان يفعل شيئاً فالكلمة له وهو الذي توافق على حمدوك حتى حاملي السلاح ، فبدارج كده ارحمونا من التنظير وانكم الوحيدين العارفين مصلحة البلد والوحيدين البتميزوا الناس .