من هو الطريفي ادريس وزير داخلية السودان القادم في حكومة حمدوك؟

ملامح من السيرة الذاتية لوزير داخلية الفترة الانتقالية
الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله احمد
مواليد ١٩٦٠
الموطن : الجزيرة الجديد الثورة
الحاله الاجتماعيه :متزوج وأب لخمسة من البنين والبنات
الدفعة ٤٧ كلية الشرطة
تخرج من الكلية ٢ يناير ١٩٨٣م
المؤهلات العلمية :
بكالوريوس القانون جامعة النيلين
دبلوم الدعوة جامعة أفريقيا العالمية
زمالة اكاديمية الشرطة العليا
الدورات التدريبية
كل الدورات الحتمية حتى رتبة العقيد شرطة
دورة مكافحه المخدرات مصر
دوره الإدارة تركيا
دورة أمن المجتمع بريطانيا
دورة امنية كلية الشرطة المصرية
أبرز المواقع التي عمل بها :
شرطة ولايه الخرطوم
المباحث المركزية
مكافحه المخدرات ( من المؤسسين للجنة القومية لمكافحة المخدرات ومقررها لعدة دورات)
كليه علوم الشرطة والقانون
أكاديمية الشرطة العليا
رئاسة قوات الشرطة – الشؤون الادارية – التأمين والخدمات
شرطة ولايه النيل الأبيض نائب المدير
مدير شرطة ولايه شمال دارفور الفاشر
الإدارة العامة للمباحث المركزية نائبا للمدير
مدير الإدارة العامة للتخطيط
ممثل وزارة الداخلية بمجلس الوزراء قطاع الحكم والادارة اللجنة الفنية
نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام
وزير الداخلية منذ سبتمبر ٢٠١٩
جانب من المهارات الشخصية
*القدرة على اتخاذ القرارات بشجاعة والحسم .
* فن الاستماع إلى الاخر .
* تحمل ضغوطات العمل .
* التعامل الإنساني .
* محبوب لدى زملاءه وكل من تعامل معه.
شرطة السودان – المكتب الصحفي