عصام أحمد البشير يفجر المفاجآت حول اتهامه بغسيل الأموال

بث الداعية الاسلامي المعروف ورئيس مجمع الفقه السابق د. عصام أحمد البشير فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي لتوضيح الحقائق حول تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو. وحررت نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب أمراً بالقبض على عصام وحجزت أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.
ودحض البشير ملابسات دمغه بالتهم وقال: (إن غسيل الاموال يعني صرف هذه الأموال في غير مصادرها، مثل تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر). وأضاف: (منهجي واستقامتي وتاريخي يشهد أنني برئ من هذا المسلك براءة الذئب من دم إبن يعقوب). وقال عصام: (إن ما قمت به من اجراء مالي كان قبل عام، وهو مسلك يتصل ويتفق مع نهج الشرع الحنيف، ومع سلامة الاجراءات القانونية واللوائح المنظمة للمعاملات المصرفية، ولم نخالف لا شرعاً ولا قانوناً ولا لوائح ولا أخلاق ولا روحاً وطنية. والأموال معروفة في مصادرها بالمستندات والوثائق والغايات).
وفند عصام شبهة حصوله على هذه الأموال الضخمة بقوله أنه عاش 20 عاماً خارج السودان في الخليج وفي جامعات ومنظمات وسع الله عليه أبواب الرزق فيها. لذلك ليس بمستغرب حصوله على المبلغ. وقال إنه كلف فريقاً قانونياً لإتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع هولاء الذين أرادوا أن يشوهوا السمعة ويقيموا اغتيالاً معنوياً لشخصيته.
الانتباهة