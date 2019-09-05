البرهان: شعب لا يحترم جيشهُ عليه أن يستعد لـ “لعق” أحذية الغزاة

قطع رئيس مجلس السيادة في السودان، بأن القوات المسلحة ستبتعد تماماً عن السياسة خلال المرحلة المقبلة، ولن تكون طرفاً في التجاذبات في الساحة السياسية في البلاد.
ودعا البرهان خلال مُخاطبته حفل تخريج بالكلية الحربية اليوم “الخميس” إلى ضرورة احترام دور القوات المُسلحة وقال “إن شعب لا يحترم جيشه عليه أن يستعد للعق أحذية الغزاة” مؤكداً
تماسك المؤسسة العسكرية وقال”القوات المسلحة السودانية لطالما وقفت مع شعبها، ونؤكد على تماسكها ونقول إن كافة محاولات إحداث الوقيعة في السودان سيكون مصيرها الفشل”.
وفي سياق أخر أعلن البرهان اعتماد المجلس السيادة لأعضاء الحكومة الانتقالية برئاسة د.عبد الله حمدوك.
باج نيوز