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رياضية

2019/09/06

2019/09/06


الجهاز الفني للهلال يتخذ قراراً مفاجئاً



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اتخذ الجهاز الفني للهلال قرارا مفاجئا بإلغاء تجربة ودنوباوي الودية التي كان مقررا لها عصر اليوم.

وبحسب اليوم التالي لم يفصح الجنرال عن الأسباب وسيكتفي الفريق بحصة تدريبية عصر اليوم.

 

كوش نيوز

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