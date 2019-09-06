الخارجية ترحب بقرار رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الافريقي

رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس السلم والامن الافريقي الذي قضى برفع تعليق عضوية السودان من الإتحاد الإفريقي ورفع تجميد انشطته فيه بناء على قراره السابق في ٢٧ يونيو٢٠١٩م ، وأكدت الوزارة في البيان الذي أصدرته مساء الجمعة التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية .
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:
ترحب وزارة الخارجية باسم حكومة وشعب السودان ترحيباً حاراً بقرار مجلس السلم والامن الأفريقي في بيانه الذي صدر اليوم ٦ سبتمبر٢٠١٩م برفع تعليق عضوية السودان من الإتحاد الإفريقي ورفع تجميد انشطته فيه بناء على قراره السابق في ٢٧ يونيو٢٠١٩م .
والسودان إذ يرحب بهذا القرار، يغتنم هذه المناسبة الطيبة لاعادة تأكيده الجازم على التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية .
كما يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعي الأفريقي طريقا لتحقيق اهداف شعوب القارة في الرفاه الاقتصادي والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديموقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.
تعبر وزارة الخارجية عن كامل رضاها الآن بتوفر الاسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار لإنخراط وإندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة في المشاركة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان .
تتوجه وزارة الخارجية بالشكر والتقدير للاتحاد الإفريقي ورئيسه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية وسعادة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي ورئيس وأعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي ومبعوث الإتحاد الإفريقي الخاص للسودان ومبعوث جمهورية اثيوبيا الفيدرالية للسودان ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) وسعادة رئيس الوزراء الأثيوبي ودول الجوار وقادة هذه الدول لتضامنهم جميعا مع السودان وشعبه وحكومته لتحقيق أهداف ثورته الشعبية السلمية والذي عبر عنه هذا البيان .
الخرطوم 6-9-2019م (سونا)