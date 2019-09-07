وصل الرطل منه إلي 25 جنيهاً .. ربات المنازل يؤيدن حملة مقاطعة الحليب

شكت إنعام عبدالقادر ربة منزل من ارتفاع أسعار الحليب بشكل خرافي دون مقدمات قائلة ليس من المعقول أن يقفز رطل الحليب إلى 25 ج في بلد غني بالثروة الحيوانية لافتة إلى أنها دعت نساء الحي إلى تأييد حملة المقاطعة التي انطلقت منذ الأمس قائلة (ما ضروري نشرب حليب).
الخرطوم: تفاؤل العامري
صحيفة السوداني
1 التعليقات
عمار
2019/09/07 at 2:59 م (UTC 2) رابط التعليق
مقاطعين من الليلة وحنقاطع أي شي.
يا جماعة أي زول عندو حوش وللا سطوح يزرعو خضار في شوالات أو أكياس أو جرادل البذور أرخص من التسالي.
أزرعوا الأسود والخيار والجرجير والبصل الأخضر والطماطم والبطاطس وشوفوا النتيجة.
خليكم تفاتيح الموضوع دخل العضم جوة للجوة.يللا ما تقول مستحيل.
يللا go.