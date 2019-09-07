(الإنتباهة) تورد التفاصيل الكاملة بشأن إصابات لاعبي المريخ

حصلت (الإنتباهة) على التقرير الطبي للإصابات التي ضربت لاعبي الفرقة الحمراء في الأيام السابقة والتي حرمت بموجبها عناصر أساسية من الظهور في المباراة التي أداها الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي ضمن ذهاب كأس محمد السادس للأندية الأبطال وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها(الإنتباهة) فإنّ مدافع الفريق صلاح نمر يعاني من إصابة في الركبة بالأربطة العادية وأشار مصدر مطلّع لـ(الانتباهة) إلى أنّ إصابة نمر لا تحتاج إلى عملية جراحية وأنّه إقترب من التعافي بعدما وضع له برنامج تأهيلي سيكون الطاقم الطبي المرافق للفريق متابعاً لحالته حتى الوصول إلى الجاهزية وأوضح أنّ اللاعب سيكون متاحاً خلال الأسبوع المقبل، وأنّ الإصابة غير مقلقة بدرجة كبيرة وبشأن اللاعب ضياء الدين مجحوب.
أوضح المصدر الطبي للصحيفة أنّ اللاعب من المتوّقع أنّ ينضم إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع القادم، مؤكّدًا أنّ ضياء قطع شوطاً بعيداً في الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، وأنّ اليومين المقبلين ستشهد ملامسته للكرة وأضاف: ضياء الدين سيكون برنامجه أولاً ملامسة الكرة والتحرّك بها، ولعب الباصات الصغيرة كخطوة تدريجية قبل أنّ يشارك مع المجموعة وتطرّق المصدر الطبي إلى حالة اللاعب محمد هاشم التكّت، لافتاً إلى أنّ يعاني من إصابة في الأنكل، وأنّه تم مطالبته بارتداء لبس معيّن حتى لا تتفاقم الإصابة.
غير أنّه لم يلتزم بها وتابع: (التكّت لم يلتزم بما قرّره الطاقم الفني، وحاليًا تمّ منحه علاجات معيّنة يفترض أنّ يلتزم بها، وحال تمّ ذلك فإنّ اللاعب سيشارك في التدريبات بعد عشرة أيام على أقلّ تقدير)، وأكّد المصدر الطبي لـ(الانتباهة) أنّه لا توجد إصابة مخيفة في فريق الكرة بالمريخ، وأنّهم في إنتظار عودة اللاعب محمد عبد الرحمن خلال أيام ليكون كشف الفريق مكتملاً.
الانتباهة