رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين يعلن اختيار صلاح ضمن تشكيلة فيفا المثالية

أعلن رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين مجدي عبد الغني، اختيار نجم ليفربول محمد صلاح ضمن أفضل تشكيلة في العالم، وذلك قبل نحو أسبوعين من إعلانها رسميا.
وغرد عبد الغني وهو لاعب سابق بالمنتخب المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر موجها التهنئة لصلاح على اختياره ضمن أفضل 11 لاعبا في العالم.
وذكرت تقارير صحفية محلية أن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أبلغ الجمعية المصرية للاعبين المحترفين برئاسة عبد الغني باختيار صلاح في التشكيلة المثالية.
يذكر أن الإعلان الرسمي عن أفضل 11 لاعبا في العالم سيكون خلال حفل توزيع جوائز “الأفضل” الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة ميلانو الإيطالية في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.
الجزيرة