وزارة المالية: “الإسعافي” يهدف لإعادة هيكلة الموازنة والصرف على الخدمات

أعلن وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، برنامجه الإسعافي الاقتصادي الذي يهدف لإعادة هيكلة الموازنة، والصرف على الصحة والتعليم والتنمية، وخطة إسعافية لتثبيت الأسعار، وتخفيف الضائقة المعيشية عن المواطن، ومعالجة أزمة السيولة وقضايا البطالة، وإقامة المشروعات التنموية.وكشف الوزير عقب أدائه القسم بالقصر الجمهوري، أمس، أن البرنامج الإسعافي يتضمن خمسة محاور تحاول معالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وأضاف البدوي أن البرنامج يتضمن تثبيت الاقتصاد الكلي، ومعالجة أزمة السيولة وقضايا البطالة، عن طريق إقامة المشروعات التنموية.وأشار إلى أن الخطة تتضمن التحول من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث (جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان)، بعد تحقيق السلام، لافتاً إلى أن هذا الدعم التنموي لن يتأثر بالعقوبات، مشيراً إلى أن الوزارة ستدعم التوجه نحو عملية السلام، لأجل التنمية المستدامة.وقال البدوي إن البرنامج الإسعافي يتضمن أيضاً بناء القدرات والمؤسسات، والانطلاق نحو تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية (الزيوت النباتية والثروة الحيوانية)، مشيراً إلى عزم الوزارة على تمكين الإنسان السوداني نحو التحول، عن طريق المشاريع الاستراتيجية، والاهتمام بالبنى التحتية، والاستعداد للثورة الرقمية.
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
حر الراي
2019/09/10 at 12:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
وخطة إسعافية لتثبيت الأسعار،@
تثبيت ام تخفيض
الشعب ف حوجه لتخفيض
وكتابه اسعار لاي شئ